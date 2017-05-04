Макрон виграв ключові теледебати у Ле Пен - опитування
Близько 63 відсотків людей, опитаних соціологами, визнали Макрона більш переконливим, ніж Ле Пен.
Центрист Еммануель Макрон був більш переконливим, ніж ультраправа Марін Ле Пен під час ключових теледебатів, які відбулися у середу.
Про це свідчать результати опитування громадської думки, яке провела соціологічна служба Elabe для телеканалу BFM TV, передає ТСН з посиланням на Reuters.
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Близько 63 відсотків людей, опитаних соціологами, визнали Макрона більш переконливим, ніж Ле Пен.
На користь проєвропейського екс-міністра економіки також висловилися дві третини людей, які у першому турі виборів президента Франції голосували за ультралівого Меланшона, і 58% тих, хто підтримав консерватора Франсуа Фійона.
Нагадаємо, другий тур президентських виборів у Франції, в який вийшли центрист Еммануель Макрона і лідер ультраправих Марін Ле Пен, відбудеться 7 травня. Опитування прогнозують Макрону переконливу перемогу з результатом 60%.