Макрон виграв ключові теледебати у Ле Пен - опитування

Центрист Еммануель Макрон був більш переконливим, ніж ультраправа Марін Ле Пен під час ключових теледебатів, які відбулися у середу.

Про це свідчать результати опитування громадської думки, яке провела соціологічна служба Elabe для телеканалу BFM TV, передає ТСН з посиланням на Reuters.

Читайте такожКандидат в президенти Франції Макрон допускає Frexit, якщо ЄС не проведе реформи

Близько 63 відсотків людей, опитаних соціологами, визнали Макрона більш переконливим, ніж Ле Пен.

На користь проєвропейського екс-міністра економіки також висловилися дві третини людей, які у першому турі виборів президента Франції голосували за ультралівого Меланшона, і 58% тих, хто підтримав консерватора Франсуа Фійона.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів у Франції, в який вийшли центрист Еммануель Макрона і лідер ультраправих Марін Ле Пен, відбудеться 7 травня. Опитування прогнозують Макрону переконливу перемогу з результатом 60%.