У КНДР заявили про наміри спецслужб США вбити Кім Чен Ина

Північна Корея звинувачує Центральне розвідувальне управління США у змові для вбивства Кім Чен Ина. Про це повідомляє BBC з посиланням на ЗМІ КНДР.

Видання повідомляє, що Пхеньян звинувачує ЦРУ у намаганні вбити Кім Чен Ина «біохімічними речовинами».

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Зокрема, повідомляється, терористична група за підтримки ЦРУ та розвідки Південної Кореї, потрапила до країни із біохімічною речовиною. З того часу, згідно із повідомленнями місцевих ЗМІ, і почалася «антитерористична атака».

Як повідомляв УНІАН раніше, брата Кім Чен Ина - Кім Чон Нама вбили в Малайзії 13 лютого. Основною версією вбивства вважається причетність спецслужб КНДР. Затримані четверо підозрюваних.