Убивство брата Кім Чен Ина: у справі з'явилися нові підозрювані

У справі про вбивство в аеропорту Куала-Лумпура Кім Чон Нама, брата північнокорейського лідера Кім Чен Ина, слідство назвало ще двох підозрюваних – дипломата з КНДР і співробітника північнокорейської авіакомпанії. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

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"Ми написали послу [КНДР в Малайзії] з тим, щоб він дозволив нам їх обох допитати. Ми сподіваємося, що корейське посольство буде співпрацювати і дасть дозвіл швидко. В іншому випадку ми будемо викликати їх до себе", - заявив в середу глава національної поліції країни Халід Абу Бакар.

Як відомо, брат північнокорейського лідера помер після того, як в аеропорту Куала-Лумпура йому накинули на голову хустку, просочену отруйною речовиною.

На кадрах камер спостереження, показаних японським телеканалом Fuji TV, можна побачити, як до людини, що нагадує Кім Чон Нама, підходить жінка. В цей час інша, одягнена у світлу кофту з написом LOL, підбігає до нього ззаду і накидає хустку.

Двох жінок з паспортами Індонезії і В'єтнаму слідчі затримали відразу. Спочатку слідство вважало, що вони могли стати жертвами жорстокого розіграшу, однак зараз, заявив Бакар, немає ніяких сумнівів в тому, що виконавець вбивства знала, що робила.

"Ви ж бачили відео, правда? Жінка побігла до туалету, тримаючи руки перед собою. Вона знала, що на руках щось отруйне, що їх потрібно терміново помити", - сказав поліцейський.

Як повідомляв УНІАН, Кім Чон Нам був убитий в Малайзії 13 лютого. Основною версією вбивства вважається причетність спецслужб КНДР. Затримані четверо підозрюваних.

Кім Чон Нам був старшим братом лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Вони доводилися один одному єдинокровними братами: тобто у них був спільний батько, але різні матері. Спочатку він вважався одним з найбільш імовірних наступників свого батька Кім Чен Іра. Однак у 2001 році між ними стався конфлікт - після того, як Кім Чон Нам був затриманий при спробі потрапити до Японії за підробленим паспортом. Відтоді він жив на території Китаю і в інших країнах Азії. Владу успадкував інший син - Кім Чен Ин, який очолив Північну Корею після смерті батька в грудні 2011 року.

Кім Чон Нам у пресі критикував режим правління в КНДР і передачу влади в країні у спадок. Пхеньян вимагає від Малайзії повернути тіло Кім Чон Нама. Посол Північної Кореї в Малайзії заявив, що його країна не визнає результатів розтину, проведеного малайзійської стороною. Північна Корея вважає, що Малайзія може спробувати приховати факти про смерть Кім Чон Нама. Влада Малайзії заявляла, що після проведення всіх експертиз поверне тіло, але не уточнила, чи передадуть вони його владі КНДР або близьким Кім Чон Нама.