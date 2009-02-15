Медведєв похвалив «акуратну» девальвацію рубля

Президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що "акуратна" зміна курсу рубля дозволила зберегти довіру росіян до банківської сфери. В інтерв`ю телеканалу "Росія", текст якого розміщений на офіційному сайті президента, він сказав, що Центробанк провів зміни "спокійно і чесно".

Медведєв відзначив, що на сьогоднішній день курс рубля, з його точки зору, відповідає реальній платоспроможності російської валюти. "Ще важливішим є те, що ослаблення курсу рубля проходило не стрибкоподібно і тим більше не таким варварським способом, як це було зроблено в 1998 році", - сказав він.

Президент РФ додав, що таких самих заходів вжили інші великі держави з економікою, що розвивається, і великою питомою вагою експортної продукції, які зіткнулися зі зниженням валютних надходжень.

Коментуючи нинішню економічну ситуацію в Росії, Медведєв пообіцяв надавати допомогу не тільки держпідприємствам, але і підприємствам приватного сектора, оскільки вони забезпечують багатьох росіян робочими місцями. Він додав, що уряд має намір додатково направити 44 мільярди рублів на створення нових робочих місць.

Лента.ру