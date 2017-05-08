В Естонії на 5 років засудили росіянина за шпигунство

В Естонії Харюський повітовий суд засудив до п'яти років тюрми 30-річного громадянина Росії Артьома Зінченка за незаконну співпрацю з військовою розвідкою РФ, повідомили у прес-службі державної прокуратури Естонії, пише Український тиждень.

За даними прокуратури, Зінченка завербували в Головному розвідуправлінні РФ у 2009 році. З 2013 року аж до затримання він активно брав участь в оперативно-тактичній роботі, спрямованій проти безпеки Естонії.

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Зазначається, що переважно в його завдання входило збір інформації про об'єкти державної безпеки і життєво важливі об'єкти на території Естонії, а також про пересування військової техніки Сил оборони Естонії і союзників на території країни. Йому також доручали добувати зразки військової техніки, наприклад, засобів зв'язку.

За наявною інформацією, зібрані відомості і зразки Зінченко періодично передавав працівникам ГРУ як за допомогою засобів зв'язку, так і під час особистих зустрічей у Санкт-Петербурзі.

«Зінченко є громадянином Росії, який проживає в Естонії з 2013 року на підставі дозволу на проживання», - йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що на прес-конференції 12 квітня генеральний директор поліції безпеки Естонії Арнольд Сінісалу повідомив, що чоловіка, який співпрацював з ГРУ, затримали 9 січня.

Нагадаємо, 18 квітня працівники поліції безпеки Естонії вперше затримали в країні громадянина Росії, який працював на військову розвідку.