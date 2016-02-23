В Естонії три особи отримали тюремні терміни за шпигунство на користь Росії

Наприкінці минулого тижня суд визнав винним 32-річного громадянина Естонії Максима Груздєва, повідомляє у вівторок, 23 лютого, Delfi.

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Згідно з повідомленням, встановлено, що чоловік мав таємне відношення до російських спецслужб, і його діяльність була спрямована на підрив діяльності закладів безпеки Естонії. В рамках обвинувачення російські спецслужби завербували Груздєва у другій половині 2013 року на російській території Псковської області. З того моменту і до моменту затримання в жовтні минулого року Груздєв передавав російським спецслужбам, крім іншого, і інформацію про діяльність співробітників КаПо (охоронна поліція), а також брав участь в агентурно-оперативній роботі російських спецслужб. Суд призначив Груздеву в якості покарання чотири роки тюремного ув'язнення, повідомила прокуратура і Поліція безпеки.

Також, за даними видання, в жовтні 2015 року суд визнав винним 21-річного громадянина Естонії Олександра Руднєва, якому інкримінували злочин проти держави при співпраці з російськими спецслужбами. Руднєв був завербований навесні 2013 року в Псковській області і передавав інформацію спецслужбам до затримання в 2015 році. Згідно з обвинуваченням, Руднєв надавав інформацію закордонним спецслужбам про діяльність військових в Південній Естонії, щодо прикордонних кордонів Лиунаської префектури і місцях служби. Суд призначив Руднєву покарання за антидержавний злочин у вигляді восьми років позбавлення волі.

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Тоді ж суд визнав винним 42-річного Павла Романова, який є особою без громадянства. Відзначається, що він вступив у таємне співробітництво з російськими спецслужбами ще в 1994 році в Псковській області. Романов працював на них до лютого 2015 року, коли і був затриманий за підозрою у вчиненні злочину. Чоловік надавав зарубіжним спецслужбам інформацію про обороноздатність Естонії, про захист держкордону, а також про робочі завдання співробітників правозахисних установ. В якості покарання суд призначив Романову чотири роки і десять місяців тюремного ув'язнення, з яких він повинен відбути відразу один рік і десять місяців.