Літак, що розбився на Манхеттені, належав гравцеві New York Yankees

Літак, що врізався у 50-поверхову житлову будівлю на Манхеттені в середу, був зареєстрований на гравця бейсбольної команди New York Yankees.

Як стало відомо телекомпанії CNN, паспорт 34-річного Корі Лайдла (Cory Lidle) був знайдений на місці падіння уламків літака.

Швидше за все, Лайдл знаходився на борту літака, що розбився, і особисто керував ним. Поліція Нью-Йорка поки підтверджує загибель двох людей, їх особи ще не встановлено. За даними деяких ЗМІ, всього в результаті інциденту загинули четверо: двоє в літаку і двоє в будівлі.

Нагадаємо, невеликий літак врізався у 50-поверховий житловий хмарочос на 72-ій вулиці Манхеттена близько 14:45 за місцевим часом. За попередніми даними, катастрофа не була терактом, аварія сталася в умовах поганої видимості.

В результаті інциденту в хмарочосі виникла пожежа. Поліція оточила декілька кварталів навколо місця події, щоб слідчі і експерти змогли зібрати останки загиблих і частини зруйнованого літака.

Лента.ру