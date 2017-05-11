Дії Росії нас турбують - заступник голови НАТО

Про це заявила заступник глави НАТО Роуз Геттемюллер у своєму ексклюзивному інтерв'ю для видання "Новое время".

"Дії Росії нас турбують. Вона дійсно нарощує військові потужності, але питання в тому, з якою метою. Я не можу бачити, що відбувається в голові людей, що сидять в Кремлі. Звичайно, збільшення армійських з'єднань до кордонів російських сусідів — це проблема", - заявила вона.

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Також вона підкреслила, що "реакція НАТО — оборонна, пропорційна і відповідає міжнародному праву" і закликала Росію також дотримуватися цих принципів.

Крім цього Геттемюллер висловилася на тему кіберататак з боку РФ.

"Вони дуже добре вміють робити свою справу, чесно. За останні 40 років Росія істотно наростила свою кіберекспертизу. Якщо б її використовували в благих цілях, а не як тролінг, було б чудово. НАТО буде вибудовувати свої кіберпотужності, удосконалюючи технології. У цій кібергонці складно бути першим, адже завжди складніше захищатися, ніж атакувати", - зазначила вона.

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