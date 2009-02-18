США передумали скорочувати військовий контингент в Європі

Командування США знов переглядає плани скорочення військового контингенту в Європі і має намір продовжити термін його перебування. Як повідомили представники американських військових, причина перегляду полягає в тому, що військовослужбовці США були дуже зайняті у військових діях в Іраку й Афганістані і не змогли в достатній мірі пройти спільні тренування з своїми європейськими колегами. Вони зазначили, що необхідно залишити кількість американських військових в Європі на рівні 42 тис., а не скорочувати їх до 32 тис., як планувалося раніше, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.

Представники американських військових також вважають, що додаткові навчання американських військовослужбовців спільно з європейськими колегами необхідно проводити для створення партнерських взаємин.

Сьогодні президент США Барак Обама ухвалив рішення про розширення американського військового контингенту в Афганістані на 17 тис. осіб. До цієї кількості ввійдуть військовослужбовці і обслуговуючий персонал. Вони будуть відправлені до Афганістану протягом найближчих 6 місяців: спочатку 8 тис. морських піхотинців, пізніше - 9 тис. солдатів армії.

Нині в Афганістані перебувають 38 тис. військовослужбовців США і близько 30 тис. обслуговуючого персоналу.