Обидва головні призи 57-ї Венеціанської бієнале отримали німецькі митці

Німецькі митці здобули обидва головні призи 57-ї Венеціанської бієнале, що відкрилась сьогодні, 13 травня.

Німецький павільйон, організований Анне Імгоф, отримав "Золотого лева" як найкращий національний павільйон на міжнародній виставці, а німецький автор концептуального мистецтва Франц Ергард Вальтер був визнаний найкращим митцем бієнале, передає Deutsche Welle.

Імгоф у німецькому павільйоні представляє 5-годинний перформанс "Фауст", а Вальтер представив свою величезну роботу з текстилю.

Востаннє Німеччина отримувала "Золотого лева" за представлений на Венеціанській бієнале павільйон у 2011 році, в у 2013 році німецько-британський художник Тіно Сегал був визнаний найкращим митцем. Як зазначає агенція dpa, подвійну перемогу німецькі митці отримали на Венеціанському бієнале вперше - до цього ФРН ще ніколи не отримувала обидві головні нагороди однієї з найголовніших мистецьких виставок світу.

Читайте такожУряд вирішив не економити на участі України у Венеційському бієнале

57-й Венеціанський бієнале відкрився сьогодні й працюватиме до 26 листопада. Організатори очікують, що цьогорічну виставку відвідає до 500 тис. шанувальників мистецтва. На головній виставці свої роботи представлять близько 120 митців з 51 країни світу. Крім того, в рамках бієнале працюватимуть понад 80 національних павільйонів, серед яких буде і український.

Як повідомляв УНІАН, Україну на 57-й Венеціанській бієнале представлятиме серія робіт «Парламент» відомого фотохудожника Бориса Михайлова.

У рамках виставки також будуть представлені спецпроекти молодих українських художників з посиланням на творчість Михайлова, які мають ширше відрефлексувати історію сучасного українського мистецтва.

Венеціанська бієнале – La Biennale di Venezia – заснована 1895 року і є однією з найважливіших міжнародних подій у сфері мистецтва. Щодва роки виставку відвідують сотні тисяч відвідувачів. Україна бере участь у проекті з 2001 року.