У Лаврова відмовилися коментувати статтю про передачу Трампом секретної інформації

У посольстві Росії в США не стали коментувати публікацію ЗМІ, в якій говориться, що американський президент Дональд Трамп під час переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і російським послом Сергієм Кисляком поділився абсолютно секретною інформацією.

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Про це повідомляє РИА «Новости».

«У нас немає коментарів», — сказав прес-секретар російського посольства Микола Лахонін.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post повідомило, що Дональд Трамп під час переговорів у Білому домі поділився абсолютно секретною інформацією з Сергієм Лавровим.

Перший заступник радника Трампа з національної безпеки Діна Пауелл заявила, що дана інформація є брехливою.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон також спростував цю інформацію, заявивши, що на зустрічі Трампа та Лаврова обговорювалося широке коло питань, серед яких були загрози тероризму і спільні зусилля по боротьбі з ними.