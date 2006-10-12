Французький парламент cхвалив закон про геноцид вірменів в Туреччині

Депутати французького парламенту схвалили суперечливий законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за заперечення геноциду вірменів у Туреччині в часи першої світової війни.

Як передає радіостанція ВВС, законопроект викликав обурення у Туреччині, уряд якої заявив, що у разі схвалення цього законопроекту постраждають відносини з Францією.

Прихильники цього документу стверджують, що він не спрямовується проти Туреччини, а радше чітко вимальовує історію Туреччини. Його критики вважають, що це є втручанням у внутрішні справи Туреччини і є формою досить наївного витлумачення минулого Османської імперії.

Відповідно до закону, будь-яка особа, що відкидатиме факт систематичного знищення турками півтора мільйонів вірменів під час Першої світової війни, буде вважатися злочинцем і їй загрожуватимуть штрафи і тюремне ув`язнення.

Попередньо президент Франції Жак ШИРАК заявив, що визнання Туреччиною геноциду вірменів стане передумовою вступу цієї країни до Євросоюзу.