Прем'єр-міністр Латвії пішов у відставку
У зв`язку з економічною ситуацією в країні
|Іварс ГОДМАНІС
Як повідомляє українська служба радіо «Свобода», сьогодні Президент Латвії Валдіс ЗАТЛЕРС прийняв заяву І.ГОДМАНІСА про відставку.
Звільнення прем`єра вимагали партії-партнери по правлячій коаліції, мотивуючи неспроможністю нинішнього уряду протистояти економічній кризі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, напередодні І.ГОДМАНІС перебував із візитом у Мінську.
Під час зустрічі з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ прем`єр-міністр Латвії підкреслив, що та ситуація, яка склалася в світі, зобов`язує країни інтенсифікувати співпрацю. За словами І.ГОДМАНІСА, Латвія може запропонувати Білорусі свої конкурентоспроможні послуги, зокрема, з використання портів, залізничної інфраструктури.
І.ГОДМАНІС також запропонував О.ЛУКАШЕНКУ спільно розробити додаткові механізми стимулювання для розширення експорту й імпорту.