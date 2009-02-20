Прем'єр-міністр Латвії пішов у відставку

Прем`єр-міністр Латвії Іварс ГОДМАНІС подав у відставку у зв`язку з економічною ситуацією в країні.

Як повідомляє українська служба радіо «Свобода», сьогодні Президент Латвії Валдіс ЗАТЛЕРС прийняв заяву І.ГОДМАНІСА про відставку.

Звільнення прем`єра вимагали партії-партнери по правлячій коаліції, мотивуючи неспроможністю нинішнього уряду протистояти економічній кризі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, напередодні І.ГОДМАНІС перебував із візитом у Мінську.

Під час зустрічі з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ прем`єр-міністр Латвії підкреслив, що та ситуація, яка склалася в світі, зобов`язує країни інтенсифікувати співпрацю. За словами І.ГОДМАНІСА, Латвія може запропонувати Білорусі свої конкурентоспроможні послуги, зокрема, з використання портів, залізничної інфраструктури.

І.ГОДМАНІС також запропонував О.ЛУКАШЕНКУ спільно розробити додаткові механізми стимулювання для розширення експорту й імпорту.