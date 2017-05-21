Тереза Мей оголосила про плани вимагати у ЄС компенсації в ході Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Брюссель у ході Brexit зобов'язаний виплатити Лондону його частку за участь у спільних проектах. Відповідну думку вона висловила в неділю, 21 травня, в інтерв'ю виданню The Sunday Telegraph, зазначивши, що сума компенсації обчислюється в мільярдах фунтів стерлінгів.

«Існує безліч суперечок про те, якими повинні бути зобов'язання Великобританії, або ж які наші права щодо сплаченого нами в минулому. Ми ясно даємо зрозуміти, що ми одночасно розглядаємо як права, так і зобов'язання», — підкреслила Мей.

Говорячи про спільні з ЄС проектах, за участь у яких Сполучене Королівство може розраховувати на отримання своєї частки, вона назвала Європейський інвестиційний банк та Європейський інвестиційний фонд.

«Це буде, як ви знаєте, важливою частиною переговорів», — сказала прем'єр.

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The Sunday Telegraph, посилаючись на урядові джерела, відзначає, що частка Великобританії в Європейському інвестиційному банку оцінюється приблизно в 16 відсотків (10 мільярдів фунтів стерлінгів або 11,6 мільярда євро).

21 травня також було опубліковано інтерв'ю міністра щодо виходу Великобританії з ЄС Девіда Девіса. У бесіді з The Sunday Times він заявив, що Лондон припинить переговори з Євросоюзом по Brexit, якщо Брюссель не перестане вимагати 100 мільярдів євро (85,9 мільярдів фунтів стерлінгів) за те, щоб Великобританія залишила співдружність.

На початку травня газета The Financial Times писала, що голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вимагає від Лондона 50 мільярдів фунтів стерлінгів за Brexit. Канцлер Австрії Крістіан Керн, за інформацією газети, оцінив процедуру в 60 мільярдів фунтів, а Франція і Німеччина наполягають на суму в 100 мільярдів євро. На їхню думку, саме стільки Сполучене Королівство має ЄС з розрахунку взятих на себе довгострокових фінансових зобов'язань.

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Тоді ж Девіс заявив, що Лондон не стане платити Брюсселю 100 мільярдів євро.

28 березня Мей підписала лист з повідомленням влади ЄС про формальний запуск процедури Brexit. Переговори про умови цього процесу займуть два роки.