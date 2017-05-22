Розправа над геями в Чечні: ЗМІ дізналися про вбивство співробітника Росгвардії

У Чечні за підозрою в гомосексуальній орієнтації вбили бійця Росгвардії.

Про це пише "Новая газета".

Видання повідомляє, що передало слідству, яке займається справою про переслідування геїв в Чечні, нові дані про чотирьох постраждалих жителів Чечні.

Читайте такожГомофобні прояви усе ще поширені у світі – дослідження

"Трьох, за нашими даними, було вбито у зв'язку з підозрою в гомосексуальній орієнтації (серед них - співробітник Росгвардії). Один житель Чечні, за даними "Новой газеты", був затриманий у зв'язку з підозрою в екстремізмі і убитий. Що важливо. Позасудова кара цієї людини сталася вже тоді, коли в республіці повним ходом йшла дослідча перевірка", - йдеться в статті.

Крім того, за даними газети, жертвами переслідувань в Чечні стали не тільки чеченці, а й росіяни.

"Нам відомо про долю жителя Іжевська, який опинився в Чечні в кінці лютого — початку березня і також був затриманий і поміщений в одну з секретних в'язниць, потім його випустили. Однак, згідно з даними "Новой газеты", цю людину згодом стали шукати і вбили вже на території Росії", - зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, у російській "Новой газете" на початку квітня вийшло розслідування, де говорилося, що в Чечні за останні тижні було затримано більше сотні чоловіків, яких запідозрили у гомосексуальних зв'язках. За даними ЗМІ, відомо щонайменше про трьох чоловіків, які були вбиті викрадачами. Видання також опублікувало матеріал з монологами людей, які зазнали репресій за нетрадиційну сексуальну орієнтацію. У ньому потерпілі розповідали про секретні в'язниці для геїв в Чечні.

Прес-секретар глави Чечні Альві Карімов раніше назвав інформацію "Новой газеты", "абсолютною брехнею", додавши, що в Чечні у чоловіків "тільки одна орієнтація". 19 квітня глава Чечні Рамзан Кадиров на зустрічі з президентом Володимиром Путіним заявив, що інформація про те, що в регіоні нібито незаконно затримують і вбивають мирних громадян, не відповідає дійсності.

Перевірку статті про вбивства геїв доручили прокуратурі Чечні. Пізніше до розслідування підключилося Слідчий комітет, який однак перед цим заявив, що "звернень про переслідування осіб нетрадиційної сексуальної орієнтації не надходило". Провести розслідування щодо ситуації з правами геїв в Чечні Росію раніше закликали міжнародні правозахисні організації та зарубіжні політики.