Білоруських хокеїстів підозрюють... у зв'язках з мафією

Правоохоронні органи Канади підозрюють білоруських хокеїстів у зв`язках з мафією.

Про це повідомляє білоруська служба радіо «Свобода» з посиланням на канадське видання La Presse.

Видання повідомляє, що у зв`язках із затриманим тиждень тому 38-річним наркодилером Паскуале МАНДЖІОЛА підозрюються білоруські легіонери клубу НХЛ «Монреаль Канадієнс» брати Андрій і Сергій КОСТІЦИНИ. За інформацією поліції, в результаті прослуховування телефону розповсюджувача кокаїну П.МАНДЖІОЛА були зафіксовані декілька його розмов з братами КОСТІЦИНИМИ.

Як пише La Presse, мафіозі опікувався білоруськими легіонерами з моменту їх прибуття до Монреаля. Він допомагав їм з придбанням житла і машин, а також поставляв братам жінок легкої поведінки. Крім того, мафіозі мав доступ до кредитних карток братів, у тому числі і до фінансових документів.

Видання також повідомляє, що окрім білорусів, у зв`язках з канадською мафією підозрюється й чеський легіонер Роман ХАМРЛІК.

Тим часом брати КОСТІЦИНИ заперечують звинувачення у зв`язках з організованою злочинністю, проте визнають, що знайомі з П.МАНДЖІОЛА.

Довідка УНІАН. 23-річний Андрій і 21-річний Сергій КОСТІЦИНИ народилися в Новополоцьку (Вітебська область, Білорусь). Старший брат дебютував в НХЛ у сезоні 2005-2006 років, молодший – в 2007-2008 років.

За підсумками минулого сезону Андрій КОСТІЦИН став четвертим бомбардиром Монреаля.