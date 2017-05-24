Німеччина витратила на біженців минулого року 9,3 мільярдів євро – ЗМІ

Федеральний уряд Німеччини виділив земельній і комунальній владі у 2016 році 9,3 мільярда євро на витрати, пов'язані з біженцями.

Про це повідомляє газета Rheinische Post з посиланням на доповідь, яка в середу, 24 травня, буде представлена на обговорення кабінету міністрів, передає Deutsche Welle.

Відзначається, що з цих грошей 5,5 млрд євро пішли на підтримку мігрантів, чиї заяви на надання їм статусу біженців перебувають ще у стадії розгляду. Ще 2 млрд євро призначені на заходи з інтеграції, 400 млн - на будівництво та обладнання гуртожитків, 350 млн - на підтримку неповнолітніх біженців, які прибули на територію Німеччини без супроводу батьків.

Читайте такожТереза Мей обіцяє майже втричі скоротити потік мігрантів до Великобританії

Крім того, за даними Міністерства фінансів ФРН, федеральний уряд виділив понад 11 млрд євро на заходи, які мають ліквідувати, або, як мінімум, скоротити причини втечі людей зі своїх країн.

Координатор у справах біженців, глава відомства федерального канцлера Петер Альтмайєр (Peter Altmaier) заявив, що потік мігрантів до Європи поступово слабшає. Різко скоротився приплив біженців із Туреччини до Греції. Не збільшується кількість мігрантів, які потрапляють в Європу за середземноморським маршрутом із Лівії до Італії.

«Наші заходи щодо поліпшення ситуації у Лівії, Малі та Нігері починають приносити перші плоди», - відзначив Альтмайєр.