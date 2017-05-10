Угорщина та Словаччина оскаржують у Європейському суді квоти на прийняття біженців

Угорщина та Словаччина подали позов до Європейського суду щодо квот на прийняття мігрантів та біженців, які оприлюднив Європейський Союз.

Як передає Euronews, ці дві країни не прийняли відповідну кількість мігрантів та біженців, оскаржуючи законність цієї квоти ЄС.

Відтак, до Європейського суду у Люксембурзі було скеровано спільне оскарження від імені урядів обох країн, підписане прем‘єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та прем‘єром Словаччини Робертом Фіцо.

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Країни-члени ЄС були зобов‘язані взяти собі більш ніж 100 тисяч іммігрантів, які прибули до берегів Італії та Греції.

Майже двома роками по тому, лише 14% біженців було переселено до інших держав Європейського Союзу, і 18% мігрантів було переселено з Греції.

Загалом, було переселено 18119 мігрантів, тоді як кінцевою метою, згідно з планами ЄС, є переселення 160 тисяч біженців з Італії та Греції до вересня місяця поточного року.