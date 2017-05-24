Навальний звинуватив Усманова в накрутці лайків

Опозиціонер Олексій Навальний у своєму відео пообіцяв підготувати відповідь на друге звернення бізнесмена Алішера Усманова, як повідомляє "Газета.Ру"

Навальний заявив, що у бізнесмена Алішера Усманова немає жодних документів, які доводять його невинуватість, а стіл і склянка в ролику не є доказами.

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Він також попросив Усманова «перестати накручувати лайки», оскільки «це несолідно». На момент написання новини під першим відео Усманова було близько 50 тис. лайків і більше 3 млн переглядів.

Навальний висловив жаль, що Усманов відмовився від дебатів.

Раніше Усманов опублікував нове відеозвернення, в якому порівняв Навального із персонажем твору Михайла Булгакова «Собаче серце» Поліграфом Шаріковим.