Зустріч членів НАТО у Брюсселі від ворожих безпілотників охоронятиме орел

На зустрічі членів Альянсу 25 травня у Брюсселі буде особливий гість із Нідерландів - білоголовий орлан, спеціально навчений збивати безпілотники. Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Dutchnews.nl.

За даними видання, голландська поліція тренує орлів ловити безпілотники ще з початку минулого року. Минулого вересня після успішних випробувань проект було продовжено.

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Один з таких птахів - білоголовий орлан - перебуватиме в режимі очікування в Брюсселі у разі, якщо безпілотник несанкціоновано порушить повітряний простір.

Загалом 29 керівників урядів та глав держав, включаючи президента США Дональда Трампа візьмуть участь у зустрічі в Брюсселі 25 травня.