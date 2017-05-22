Брюссель назвав дату початку переговорів з Лондоном щодо Brexit

Міністри 27 країн Євросоюзу в Брюсселі у понеділок, 22 травня, затвердили план переговорів з Великобританією щодо її виходу з ЄС. Головний дипломат ЄС із питання Brexit, Мішель Барньє, отримав офіційний мандат для проведення даних переговорів від імені країн, що залишаються у Євросоюзі, пише DW.

"Ми готові. Формальні переговори розпочнуться, щойно Великобританія буде готова", - ідеться у повідомленні Єврокомісії на Twitter.

We just received mandate to begin #Article50 negotiations with UK.We are ready. Formal negotiations to begin as soon as UK is ready. #Brexitpic.twitter.com/SzTJ8uxhYZ — European Commission (@EU_Commission) May 22, 2017

Очікується, що переговори розпочнуться 19 червня, незадовго після завершення дострокових парламентських виборів у Великобританії, які відбудуться 8 червня, і прямо перед самітом ЄС 22-23 червня, цитує слова Барньє інформагенція dpa. Таким чином, він сподівається відзвітувати щодо перших результатів переговорів уже на саміті.

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Євросоюз очікує, що перед виходом Великобританія розрахується за всіма своїми зобов'язаннями перед ЄС, які становлять десятки мільярдів євро.

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей та Консервативна партія, до якої вона належить, висловили сумнів щодо того, що Великобританія справді має сплачувати ці суми.

Лондон зацікавлений якомога швидше розпочати переговори щодо нової торговельної угоди з Євросоюзом.