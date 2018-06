Брюссель назвав дату початку переговорів з Лондоном щодо Brexit

Міністри 27 країн Євросоюзу в Брюсселі у понеділок, 22 травня, затвердили план переговорів з Великобританією щодо її виходу з ЄС. Головний дипломат ЄС із питання Brexit, Мішель Барньє, отримав офіційний мандат для проведення даних переговорів від імені країн, що залишаються у Євросоюзі, пише DW.

"Ми готові. Формальні переговори розпочнуться, щойно Великобританія буде готова", - ідеться у повідомленні Єврокомісії на Twitter.

We just received mandate to begin #Article50 negotiations with UK.We are ready. Formal negotiations to begin as soon as UK is ready. #Brexitpic.twitter.com/SzTJ8uxhYZ