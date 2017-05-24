Росія повинна відповісти за свої дії в Криму та на Донбасі - Трамп

Російська Федерація повинна понести відповідальність за свої дії в Криму і на Донбасі. Про це заявив президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллою і прем'єром Паоло Джентілоні, повідомляє сайт Білого дому.

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Трам також наголосив, що Кремль повинен виконувати Мінські угоди.

"Президент Трамп підтвердив трансатлантичну єдність щодо залучення Росії до відповідальності за її дії в Криму і на сході України, а також відзначив важливість переконати Росію виконати свої зобов'язання згідно із мінськими угодами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, війна на сході України між підтримуваними Росією бойовиками і ЗСУ продовжиться і в 2018 році. Про це йдеться у доповіді директора Агентства військової розвідки Пентагону Вінсента Стюарта.

"Ймовірно, він (конфлікт - УНІАН.) збережеться протягом усього наступного року, оскільки надії на повне виконання "Мінська" не виправдовуються", - йдеться у повідомленні. Читайте також У США відреагували на жорстокий обстріл бойовиками Авдіївки У доповіді наголошується, що Росія навряд чи відмовиться від своїх дестабілізуючих дій, оскільки війна на Донбасі залишається найефективнішим важелем впливу Кремля на Київ.