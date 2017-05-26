"Погані німці": Трамп поскаржився на засилля німецьких авто на американському ринку - ЗМІ

Американський президент Дональд Трамп під час зустрічі в Брюсселі з керівництвом Європейського Союзу у четвер, 25 травня, різко розкритикував Німеччину за значний профіцит у торгівлі зі США.

Про це повідомляють провідні німецькі ЗМІ, передає DW.com.

Під час переговорів Трамп навіть назвав німців "поганими, дуже поганими", інформує видання Der Spiegel, посилаючись на учасників зустрічі. Схожі слова американського президента на адресу Німеччини наводить і видання Süddeutsche Zeitung, що теж посилається на неназвані джерела, знайомі з перебігом зустрічі.

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В якості прикладу "несправедливих", на його думку, торговельних відносин між США та ФРН Трамп назвав "мільйони автомобілів, які вони (німці. - Ред.) продають у США", цитує Der Spiegel. "Це - жахливо. Ми це зупинимо", - додав американський президент. Подібні висловлювання лунали з вуст Трампа й раніше, але не в такій різкій і категоричній формі, нагадує видання.

Європейські співрозмовники Трампа, зокрема голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер виступили на захист вільної торгівлі та намагалися загладити негативний тон, але це їм не вдалося, додає видання.

Нагадаємо, зустріч Трампа з керівництвом ЄС тривала на півгодини довше від запланованого часу. З боку ЄС у ній взяли участь Дональд Туск та Жан-Клод Юнкер. Невдовзі до них приєдналися також голова Європарламенту Антоніо Таяні та верховна представниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні.