Трамп наразі не знає, чи підтримувати санкції проти Росії

Білий дім переглядає серію санкцій, запроваджених проти Росії командою Барака Обами, але в нинішньої адміністрації Дональда Трампа наразі немає жодної позиції, чи підтримувати їх. Про це сказав 25 травня керівник Економічної ради Білого дому Гері Кон, передає Радіо Свобода.

Радник Трампа з економічних питань додав, що, коли європейські лідери на саміті НАТО в Брюсселі запитали президента США, чи планує він продовжувати санкції від 2014 року, запроваджені через передусім незаконну анексію Росією Криму, то його відповідь була, що він ще не вирішив, що робити.

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"Я думаю, що президент розглядає це. Зараз у нас немає позиції", – сказав Кон. Водночас економічний радник Трампа зазначив, що у президента США є "багато варіантів", які він розглядає в контексті теми санкцій.

Нагадаємо, під час виборчої кампанії Дональд Трамп не відкинув зняття санкцій з Росії, тоді як посол США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що нова адміністрація не скасує їх, доки Москва не поверне Україні Крим.

Санкції були запроваджені окремо Сполученими Штатами і Європейським союзом в 2014 році і відтоді неодноразово продовжувалися і розширювалися.