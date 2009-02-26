Зброярі запропонували заміну автомату Калашникова (фото)

Пістолет-кулемет ПП-2000, розроблений Тульським КБ приладобудування, буде прийнятий на озброєння Збройних сил Росії. Як повідомляє АРМС-ТАСС з посиланням на представника відділу маркетингу підприємства, "виріб пройшов усі випробування і рекомендований для прийняття на озброєння російської армії". Виробник позиціонує розробку як заміну автомату Калашникова для "допоміжного персоналу" ЗС РФ.

За словами співрозмовника агентства, ПП-2000 - ініціативна розробка підприємства і сьогодні вона вельми перспективна з погляду просування на внутрішній і зовнішній ринки. Пістолет-кулемет - незамінна зброя самооборони військовослужбовців. Він може стати в нагоді так званому "допоміжному персоналові" російської армії - водіям, операторам бойової техніки, обслузі артилерійських систем і зв`язківцям.

Виробник стверджує, що це легка, гранично компактна, надійна і проста в користуванні зброя, тоді як автомат Калашникова заважкий і громіздкий для виконання цих завдань. Натомість звичайний пістолет малоефективний з погляду самооборони і має малу дальність пострілу.

9-міліметровий пістолет-кулемет ПП-2000 може використовуватися для стрільби в одиночному і автоматичному режимах. Дальність прицільної стрільби зброї становить до 200 метрів, а темп - не менше 600 пострілів за хвилину. Його маса без магазина з плечовим упором - 1,4 кілограма. ПП-2000 може комплектуватися магазинами на 20 і 44 патрони, а патрон з бронебійною кулею дозволяє вражати ворога в індивідуальному бронезахисті.

Новий пістолет-кулемет вже прийнятий на озброєння МВС Росії. Зброя, як стверджує виробник, постачається силам забезпечення правопорядку "у великих обсягах".

Лента.ру