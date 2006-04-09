Білий дім готує ядерний удар по Ірану

Один з варіантів можливого військового удару США по цілях в Ірані з тих, що розглядаються в Білому домі, передбачає використання тактичної ядерної зброї, стверджує відомий американський журналіст Сеймур Херш (Seymour Hersh), який посилається на власні джерела в адміністрації Джорджа Буша.

"Один з військових планів, представлених цієї зими в Білому домі Пентагоном, передбачає використання тактичної ядерної зброї, що знищує бункери під землею, такої як боєголовка Б-61-11 (B61-11), - повідомляє Херш в новому номері журналу "Нью-йоркер".

Джерела Херша стверджують, що адміністрація Буша "розширила таємну діяльність в Ірані і активізувала планування можливого масованого повітряного удару" по іранських ядерних об`єктах.

Групи ВВС, що "відповідають за планування, складають списки цілей і бойові групи американських військовослужбовців, одержали наказ про таємне проникнення до Ірану для збору даних про цілі і встановлення контактів з антиурядовими групами з числа етнічних меншин", - стверджує журналіст.

За його словами, на даний час США "проводять операції, спрямовані, схоже, на залякування Ірану". З цією метою "літаки тактичної авіації ВМС, діючи з авіаносців в Аравійському морі, з минулого літа здійснюють в зоні дії іранських прибережних радарів польоти, що імітують місії з доставки ядерної зброї".

Білий дім, держдепартамент і інші структури адміністрації поки ніяк не коментують ствердження журналіста.

Подробиці за матеріалами РІА "Новини"