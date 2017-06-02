В поліції повідомили про загибель чоловіка, який напав на туристичний комплекс на Філіппінах

Чоловік, який напав із гвинтівкою на казино в готелі Resorts World Manila, загинув. Про це пише Бі-Бі-Сі з посиланням на поліцію Філіппін.

За однією версією, злочинець був застрелений поліцейськими. Про це повідомив телеканал GMA з посиланням на главу поліції Філіппін Рональда Деларосу. За іншою версією, нападник застрелився. Про це - також з посиланням на поліцію - повідомило агентство Reuters.

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За даними правоохоронних органів, злочинець діяв сам.

За версією поліції, причиною нападу могла стати пограбування. Раніше повідомлялося, що відповідальність за напад взяло угруповання "Ісламська держава".

Пізно ввечері за місцевим часом озброєний гвинтівкою чоловік відкрив стрілянину в казино на території комплексу. Можливо, він намагався викрасти ігрові фішки.

Влада повідомила, що він нікого не поранив, але постраждали десятки людей, які в паніці тікали з території готелю.

Комплекс був закритий і заблокований спецслужбами. Операція з нейтралізації нападника зайняла кілька годин.