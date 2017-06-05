В Австралії стався вибух і стрілянина в житловому будинку, є жертви

В австралійському Мельбурні в житловому будинку стався вибух і стрілянина в одному з житлових будинків, є жертви і постраждалі. Про це повідомляє Sky News Australia.

"Австралійська поліція в Мельбурні приїхала на виклик у житловий будинок через повідомлення про вибух. Правоохоронці виявили у фойє житлового комплексу застреленого чоловіка", - йдеться в повідомленні.

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За інформацією видання, потім сталася перестрілка поліції з чоловіком, який взяв у заручниці жінку, поранив трьох правоохоронців і забарикадувався в одній з квартир.

Так, повідомляється, що були чутні близько 40 пострілів в житловому будинку. Співробітники правоохоронних органів оточили район і закликали місцевих жителів не наближатися до місця інциденту.

Правоохоронці встановлюють, чи пов'язаний інцидент з тероризмом.

Нагадаємо, раніше в Києві на Харківському шосе сталася стрілянина, одна людина отримала поранення.