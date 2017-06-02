У Києві на Харківському шосе стрілянина: поранили чоловіка (фото)
22:10, 02 червня 2017Інциденти
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Невідомий зробив кілька пострілів.
У Києві сталася перестрілка / фото: facebook.com/KyivOperativ
На Харківському шосе в Києві невідомий поранив з вогнепальної зброї чоловіка. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Києва, правоохоронці отримали повідомлення про те, що на Харківському шосе чули постріли.
Читайте такожЗамах на Осмаєва у Києві вчинив особистий кілер Кадирова - ЗМІ (фото)На місце виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Під час огляду правоохоронці вилучили стріляні гільзи, спілкуються зі свідками і очевидцями.
Попередньо встановлено, що зловмисник кілька разів вистрілив у бік потерпілого, забрав його барсетку і зник. Потерпілого доставили в лікарню.
Поліція встановлює обставини інциденту. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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