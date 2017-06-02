У Києві на Харківському шосе стрілянина: поранили чоловіка (фото)

На Харківському шосе в Києві невідомий поранив з вогнепальної зброї чоловіка. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Києва, правоохоронці отримали повідомлення про те, що на Харківському шосе чули постріли.

Читайте такожЗамах на Осмаєва у Києві вчинив особистий кілер Кадирова - ЗМІ (фото)На місце виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Під час огляду правоохоронці вилучили стріляні гільзи, спілкуються зі свідками і очевидцями.

Попередньо встановлено, що зловмисник кілька разів вистрілив у бік потерпілого, забрав його барсетку і зник. Потерпілого доставили в лікарню.

Поліція встановлює обставини інциденту. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.