Поліція розслідує напад в Мельбурні як теракт (фоторепортаж)

У понеділок мешканці передмістя Мельбурна викликали поліцію, повідомивши про звук вибуху в одному з сусідніх будинків. Поліцейські виявили в холі будівлі тіло вбитого чоловіка. Про це повідомляє ВВС.

Інший чоловік, ідентифікований як 29-річний Якуб Хайре, утримував жінку в одній з квартир.

Троє поліцейських постраждали в результаті перестрілки, що зав'язалася, в ході якої нападник був убитий. Заручниця не постраждала. Нападник влаштував зустріч з жінкою через службу ескорту, перш ніж взяти її в заручники.

Австралійська поліція заявила, що розглядає цей напад як терористичний акт.

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Хайре встиг подзвонити в місцеву телекомпанію і заявив, що діє від імені екстремістського угруповання "Ісламська держава". У поліції заявили, що Хайре має велике кримінальне минуле.

У 2009 році він був виправданий у справі про планування нападу на казарми сіднейської армії. Поки немає даних, що нападник діяв за наказом з-за кордону.

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У той же час терористичне угрупування "Ісламська держава" взяла відповідальність за напад в австралійському Мельбурні. Про це йдеться в заяві, поширеній підконтрольним бойовикам інформагентством Amaq, повідомляє в Twitter проект SITE Intel Group.

Прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл заявив, що цей випадок викликає серйозну тривогу у зв'язку з існуючою у країні системою умовно-дострокового звільнення засуджених. За словами прем'єра, ця система буде переглянута.