У Лондоні через чотири дні після теракту виявили тіло зниклого француза

Поліція у Лондоні імовірно виявила тіло Ксавьє Тома, який значився зниклим після теракту в Лондоні 3 червня. Про це йдеться в повідомленні поліції, передає РБК.

Тіло було виявлено в Темзі недалеко від району Лаймхаус. За попередніми даними, воно належить чоловікові 45 років, який за описом схожий на зниклого після теракту француза Ксавьє Тома. Формального впізнання тіла поки не було, проте попередня експертиза вказує на вірність здогадок правоохоронців.

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Родичів загиблого вже поінформували про те, що трапилося, найближчим часом будуть офіційно заявлені результати впізнання тіла.

За даними МЗС Франції, у теракті в Лондоні загинуло два громадянина країни, ще вісім людей отримали поранення.

Всього загинули сім осіб, ще 50 були поранені. Атака сталася близько 22:00 за місцевим часом 3 червня.

Як повідомляв УНІАН, на Лондонському мосту фургон наїхав на пішоходів, потім проїхав до ринку Боро, де з нього вийшли троє озброєних мисливськими ножами чоловіків і почали нападати на перехожих. Всі терористи були застрелені поліцією. На їхніх тілах були виявлені муляжі вибухових пристроїв.