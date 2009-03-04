Румунія вислала військового аташе України

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що Україна повинна адекватно відреагувати на вислання з Румунії українського військового аташе і його помічника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні журналістам, коментуючи, зокрема, повідомлення деяких ЗМІ, що минулого тижня у Румунії були оголошені персонами нон-грата та вислані з країни військовий аташе України і його помічник.

«Безумовно, ми володіємо цією інформацією. Нам відомо про те, що румунська сторона прийняла рішення рекомендувати відкликати до Києва українського військового аташе у Румунії і його помічника з посиланням на якусь свою певну аргументацію», - сказав А.ГРИЦЕНКО і додав, що особисто не вважає це рішення дружнім і виваженим.

«Переконаний, що Україна, як держава, яка себе поважає, повинна відреагувати адекватно. Якщо висилають двох наших військових дипломатів, так само двоє військових дипломатів Румунії повинні бути вислані з нашої країни», - сказав народний депутат.

Говорячи про те, чи буде це зроблено, А.ГРИЦЕНКО повідомив, що учора він спілкувався з цього питання з Володимиром ОГРИЗКОМ за декілька хвилин до його зняття з посади міністра закордонних справ.

«МЗС під керівництвом В.ОГРИЗКА це би зробив. Чи зроблять зараз – це вже рішення Президента», - підсумував А.ГРИЦЕНКО.

Наразі джерело у Міністерстві оборони України підтвердило кореспонденту УНІАН, що факт дострокового повернення до Києва двох українських військових дипломатів минулого тижня мав місце.

У МЗС кореспонденту УНІАН зазначили, що поки цю ситуацію не коментуватимуть.