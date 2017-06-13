У Туреччині знайшли імовірних організаторів вбивства російського посла - ЗМІ

У Туреччині прокуратора Анкари визначила п’ятьох людей, яких підозрюють у причетності до організації вбивства посла РФ Андрія Карлова. Про це повідомляє Hurriyet Daily News з посиланням на інформацію видання Yeni Şafak.

У прокуратурі вважають, що один із п'яти підозрюваних, імовірно, наказав співробітнику поліції Мевлюту Алтинташу скоїти вбивство Карлова. Правоохоронці встановили, що наприкінці листопада 2016 року Алтинташ їздив в п'ятизірковий готель в Анкарі, де можливо і отримав наказ убити посла під час зустрічі в готелі.

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Відтак прокурорам вдалося ідентифікувати п'ятьох підозрюваних, які перебували в той час в готелі і могли контактувати із Алтинташем.

Також Алтинташ за кілька днів до поїздки в готель їздив в торговий центр, де провів дві онлайн-розмови в додатку FaceTime. Прокурори вважають, що людина, з якою він спілкувався в додатку, згодом і зустрілася з ним в готелі.

Як повідомляв УНІАН раніше, російський посол Андрій Карлов був убитий 19 грудня в Центрі сучасного мистецтва в Анкарі. Йому в спину випустив 9 куль колишній співробітник турецької поліції Мевлют Алтинташ, який був звільнений з правоохоронних органів після спроби державного перевороту в липні 2016 року.

Після вбивства він вигукував: "Аллаху Акбар! Ми вмираємо в Алеппо, ти помреш тут". Алтинташ був убитий на місці співробітниками поліції. 20 грудня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу припустив, що за вбивством російського посла Андрія Карлова стоять послідовники опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган також висуває цю версію.