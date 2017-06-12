Навальний назвав Яндекс "інструментом поширення брехні" через замовчування мітингів у Росії

Російський опозиціонер Олексій Навальний звинуватив компанію Яндекс в замовчуванні новин з приводу сьогоднішніх мітингів у Росії. Про це він написав на своєму сайті.

"Влада робить екстраординарні зусилля, щоб залякати людей, які вийшли на вулицю. Затримання поодинокі, але ОМОН і Росгвардія в повному складі сьогодні працюють. І що ж нам розповість про це наша чудова система ЯНДЕКС?", - пише Навальний.

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Опозиціонер доклав скрін, на якому видно, що пошуковик не висвітлює новини про затримання і сутички.

"Хлопці з Яндекса, ось вам не соромно за це? Навіщо ви знищуєте власне дітище і перетворюєте його на посміховисько? Яндекс - одне з небагатьох досягнень нової Росії, але тепер і їм ми повинні перестати пишатися? Як же я можу з вами, голубчики, не сваритися, якщо ви натурально перетворили яндекс-новини в інструмент створення і поширення брехні", - додав Навальний.

За його словами, саме так, масштаби замовчування новин перетворили замовчування в брехню.

"І не треба нам розповідати про «закон» і «алгоритм». Я бачу, що зараз купа ЗМІ пише про мітинги, але в ваш агрегатор вони не потрапляють. Значить, ви спеціально зробили такий алгоритм. І так, це алгоритм брехні. Фейк-ньюз. Ви обманюєте мільйони", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, в Росії проходять акції протесту проти корупції. У Москві на антикорупційному мітингу затримано вже більше 400 чоловік, в Петербурзі – близько 300.

За даними прихильників опозиції, самого Навального силовики затримали після виходу з будинку. Крім того, в Москві в натовпі мітингувальників хтось розпилив перцевий газ. Поліція при цьому оснащена протигазами.

Крім того, в Москві на мітингу сталися сутички, в соцмережах викладають відео, на яких поліція б'є протестувальників кийками. Тверська перекрита кількома рядами поліції.