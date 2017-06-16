Масштабна пожежа в Лондоні: з'явилося перше відео зі згорілої висотки

У Мережу виклали відео, зняте після пожежі всередині 24-поверхового будинку в Лондоні.

Автор ролика зняв перші поверхи будівлі, залиті водою після гасіння пожежі рятувальниками, передає Daily Mail. На відео помітні обвуглені стіни та речі, пошкоджені полум'ям.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в Гренфелл-тауер у Північному Кенсінгтоні спалахнула вночі в середу. У момент виникнення вогню в 24-поверховому будинку могли перебувати до 600 осіб.

За останніми даними, внаслідок пожежі загинули 17 осіб, зниклими безвісти вважається ще 41.