Масштабна пожежа в Лондоні: з'явилося перше відео зі згорілої висотки

08:28, 16 червня 2017
Світ
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На відео помітні обвуглені стіни та речі, пошкоджені полум'ям.

У Лондоні горіла висотка / REUTERS

У Мережу виклали відео, зняте після пожежі всередині 24-поверхового будинку в Лондоні.

Автор ролика зняв перші поверхи будівлі, залиті водою після гасіння пожежі рятувальниками, передає Daily Mail. На відео помітні обвуглені стіни та речі, пошкоджені полум'ям.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в Гренфелл-тауер у Північному Кенсінгтоні спалахнула вночі в середу. У момент виникнення вогню в 24-поверховому будинку могли перебувати до 600 осіб.

За останніми даними, внаслідок пожежі загинули 17 осіб, зниклими безвісти вважається ще 41.

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Теги: #пожежа в Лондоні#пожежа в лондонській висотці