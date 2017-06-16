Масштабна пожежа в Лондоні: з'явилося перше відео зі згорілої висотки
08:28, 16 червня 2017Світ
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На відео помітні обвуглені стіни та речі, пошкоджені полум'ям.
У Лондоні горіла висотка / REUTERS
У Мережу виклали відео, зняте після пожежі всередині 24-поверхового будинку в Лондоні.
Автор ролика зняв перші поверхи будівлі, залиті водою після гасіння пожежі рятувальниками, передає Daily Mail. На відео помітні обвуглені стіни та речі, пошкоджені полум'ям.
Як повідомляв УНІАН, пожежа в Гренфелл-тауер у Північному Кенсінгтоні спалахнула вночі в середу. У момент виникнення вогню в 24-поверховому будинку могли перебувати до 600 осіб.
За останніми даними, внаслідок пожежі загинули 17 осіб, зниклими безвісти вважається ще 41.
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