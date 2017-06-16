Щонайменше 65 людей зникли безвісти внаслідок пожежі в Лондоні - ЗМІ

Щонайменше 65 людей зникли безвісти внаслідок пожежі у лондонській багатоповерхівці, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на британське видання The Sun. Працівники служби надзвичайних ситуацій вже третій день шукають тіла у спаленій багатоповерхівці.

Читайте такожМей розпорядилася про публічне розслідування пожежі в лондонській висотціЗа останніми даними поліції, внаслідок пожежі загинули 17 осіб. Проте там зазначають, що кількість загиблих зростатиме.

Напередодні у Лондоні ідентифікували тіла шести загиблих внаслідок пожежі у багатоповерхівці. Однак у поліції попереджають, що вони не зможуть ідентифікувати всіх людей, які загинули під час пожежі.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в багатоквартирному житловому будинку Гренфелл-тауер на заході Лондона сталася в ніч на 14 червня. Пожежа тривала більше доби, в результаті 24-поверхова будівля вигоріла майже повністю. Десятки людей досі вважаються зниклими безвісти після пожежі. Влада повідомляє, що поки не вдається встановити місцезнаходження цілих сімей. Пошукова операція в згорілому будинку, за оцінками поліції, може зайняти кілька тижнів.