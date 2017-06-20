Тіллерсон розробив план розвитку відносин між США і Росією - BuzzFeed

Держсекретар США Рекс Тіллерсон розробив план з розвитку відносин із Росією. Про це повідомляє BuzzFeed із посиланням на джерела в уряді США.

За інформацією видання, до плану, який наразі засекречено, включені три напрями розвитку відносин з Росією.

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Перший полягає в тому, щоб "дати Росії зрозуміти, що агресивні дії щодо США" будуть контрпродуктивні для обох сторін, пише видання.

"Коли Росія робить різкі дії проти американських інтересів, такі як відправка зброї Талібану в Афганістані або переслідування дипломатів США в Москві, Вашингтон відповість", - зазначає BuzzFeed.

Другий аспект - співробітництво з питань стратегічної важливості, включаючи Сирію, ядерну програму КНДР, а також кібербезпеку.

Третій принцип - "стратегічна стабільність" у відносинах з Росією. Це "невизначений термін, який включає в себе цілу низку довгострокових взаємних геополітичних цілей", пише BuzzFeed.

Опитані BuzzFeed експерти вважають, що програма Тіллерсона не здається реальною. "Путін нічого не отримає замість Сирії й КНДР і перезавантаженням це назвати не можна. Скоріше Тіллерсон продемонструє Трампу, що він спробував щось зробити", - вважає колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

Видання вказує, що Тіллерсон зробив й інші кроки для налагодження контактів з Москвою.