Авіація коаліції бомбардує місто Дар'а на півдні Сирії

У Сирії завершилося перемир'я, оголошене режимом президента Башара Асада. Місто Дар'а, що на південному заході Сирії, зазнає активних бомбардувань з боку авіації. Про це у вівторок, 20 червня, повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Лондоні, як повідомляє DW.

Раніше регіон, в який входить Дар'а, розглядали як можливу "зону деескалації", створення якої передбачено меморандумом від 4 травня цього року, підписаним "країнами-гарантами" перемир'я у Сирії - Туреччиною, Іраном та Росією.

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З 30 грудня 2016 року сирійська армія оголосила про припинення усіх воєнних операцій у країні. Перемир'я однак не поширювалось на терористичне угруповання "Ісламська держава", угруповання "Джебхат Фатх аш-Шам" (колишній "Фронт ан-Нусра", який пов'язують з "Аль-Каїдою") та усі групи, які з ними пов'язані.

Крім того, 20 червня міністерство оборони Австралії заявило про призупинення авіаударів у Сирії як запобіжний захід. Заява оголошена на наступний день після того, як Росія пригрозила розглядати літаки коаліції під проводом США, які летітимуть на захід від річки Євфрат, як потенційні цілі. Водночас РФ не заявляла, що збиватиме зазначені літаки.

Як повідомлялося, під час боїв за бастіон "Ісламської держави" (ІД) місто Ракку ввечері у неділю, 18 червня, винищувач армії США збив бомбардувальник сирійської армії. Як зазначається в заяві командування сил антиісламістської коаліції, бомбардувальник Су-22 сирійської армії збили після того, як він скинув бомби поблизу позицій підрозділів "Демократичних сил Сирії" (SDF) на південь від міста Табка. Водночас у Росії заявили, що даний інцидент є "актом агресії".