Літак міжнародної коаліції збив сирійський винищувач

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Армія Сирії заявила, що міжнародна коаліція на чолі з США збила військовий літак Дамаска в південній частині Ракки, передає Газета.ru з посиланням на Reuters.

У заяві сирійські військові кажуть, що літак був збитий під час «виконання операції по знищенню терористів ІД».

В армії Асада підкреслили, що літак зазнав аварії, а пілот зник. За їх даними, інцидент стався ввечері 18 червня.

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Як повідомляє SANA, генеральне командування Сирії вважає, що такі дії коаліції показують «реальне ставлення США до підтримки тероризму».

Штаб міжнародної коаліції на чолі з США підтвердив, що американський військовий літак F-18 збив сирійський винищувач на захід від Ракки.

Телеканал ABC News опублікував у своєму Twitter заяву центрального командування США з приводу події.

У ній говориться, що винищувач Су-22 армії Сирії був збитий «з метою захисту партнерів коаліції, які билися на землі».

Під ними маються на увазі солдати «Сирійських демократичних сил», які боролися з терористами поблизу міста Табках на захід від Ракки.

JUST IN: U. S. F/A-18E Super Hornet shoots down Syrian regime jet fighter south of Taqba, the first such occurrence in Syria. pic.twitter.com/Fdu6tjgb2B — ABC News (@ABC) June 18, 2017

За даними коаліції, о 18.43 за місцевим часом сирійський літак почав скидати бомби на солдатів сирійської опозиції, в результаті чого в рамках забезпечення безпеки партнерів США він був збитий американським F/A-18E Super Hornet.

Як повідомляв УНІАН раніше, Корпус Вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що вони завдали ракетного удару по базах терористів на сході Сирії. Тегеран вважає, що бойовики, які перебувають на цих територіях, винні у нападах на парламент і мавзолей аятолли Хомейні в столиці країни, в результаті яких загинули 12 осіб.