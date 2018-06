Літак міжнародної коаліції збив сирійський винищувач

<img alt="Ф-18 " супер="" Хорнет="" Рейтер"="" data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2017_06/1497829595-7254.jpg" src="https://images.unian.net/photos/2017_06/1497829595-7254.jpg" title="Ф-18 ">

Армія Сирії заявила, що міжнародна коаліція на чолі з США збила військовий літак Дамаска в південній частині Ракки, передає Газета.ru з посиланням на Reuters.

У заяві сирійські військові кажуть, що літак був збитий під час «виконання операції по знищенню терористів ІД».

В армії Асада підкреслили, що літак зазнав аварії, а пілот зник. За їх даними, інцидент стався ввечері 18 червня.

Читайте такожСирія оголосила про 48-годинне припинення вогню проти антиурядових повстанців на півдні країни

Як повідомляє SANA, генеральне командування Сирії вважає, що такі дії коаліції показують «реальне ставлення США до підтримки тероризму».

Штаб міжнародної коаліції на чолі з США підтвердив, що американський військовий літак F-18 збив сирійський винищувач на захід від Ракки.

Телеканал ABC News опублікував у своєму Twitter заяву центрального командування США з приводу події.

У ній говориться, що винищувач Су-22 армії Сирії був збитий «з метою захисту партнерів коаліції, які билися на землі».

Під ними маються на увазі солдати «Сирійських демократичних сил», які боролися з терористами поблизу міста Табках на захід від Ракки.

JUST IN: U. S. F/A-18E Super Hornet shoots down Syrian regime jet fighter south of Taqba, the first such occurrence in Syria. pic.twitter.com/Fdu6tjgb2B