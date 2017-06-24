Облицювання 27 житлових багатоповерхівок Лондона визнано пожежонебезпечним

27 житлових багатоповерхових будинків визнані такими, що не відповідають вимогам пожежної безпеки, заявила влада. Фасади цих будинків облицьовані вогненебезпечним матеріалом, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожПожежа в лондонській висотці: поліція офіційно назвала причину трагедії, що забрала 79 життів Раніше влада терміново евакуювала жителів 650 квартир в п'яти житлових вежах в лондонському районі Камден. Таке рішення було прийнято через побоювання з приводу невідповідності облицювання будівель вимогам пожежної безпеки.

Як з'ясувалося, облицювання п'яти багатоповерхівок в Камдені аналогічне тому, що використовувалася в багатоповерховому будинку Гренфелл-тауер, де в результаті пожежі, за останніми даними, загинули щонайменше 79 осіб.

У муніципальній раді лондонського району Камден повідомили, що в будівлях будуть проведені роботи по заміні облицювання. Як очікується, роботи займуть від трьох до чотирьох тижнів. Жителів евакуйованих будинків переселили в готелі та інші місця тимчасового розміщення. При цьому жителі 85 квартир житлового комплексу Chalcots Estate в Камдені відмовилися покидати свої будинки.

Як заявила представник муніципальної ради Джорджія Гулд, якщо люди не погодяться виїхати, "це стане проблемою для пожежних служб". "Я знаю, це складно, але Гренфелл змінює все. Ми просто не можемо ризикувати безпекою наших жителів", - сказала Гулд.

23 червня лондонська поліція офіційно підтвердила, що причиною пожежі в багатоповерховому будинку Гренфелл-тауер стало загоряння холодильника в одній з квартир. У поліції також підтвердили, що зовнішнє облицювання будинку, яке журналісти вже давно вважали причиною неймовірно швидкого поширення вогню по будівлі, дійсно не відповідало вимогам пожежної безпеки.