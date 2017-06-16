Мей розпорядилася публічно розслідувати пожежу в лондонській висотці

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей розпорядилася провести повномасштабне відкрите розслідування причин потужної пожежі, що знищила висотний житловий будинок на заході Лондона, передає Бі-бі-сі. В результаті пожежі загинули, за попередніми даними, не менше 17 осіб, десятки людей постраждали, багато як і раніше вважаються зниклими безвісти.

Читайте такожМасштабна пожежа в Лондоні: з'явилося перше відео зі згорілої висоткиМей відвідала місце трагедії, де зустрілася з представниками рятувальних служб. Вона заявила, що люди повинні отримати відповіді на питання про те, чому вогонь поширювався по будівлі настільки швидко.

Мер Лондона Садок Хан заявив, що в ході розслідування треба встановити, чи був ремонт в будинку проведений належним чином.

Компанія Rydon, яка як раз і проводила в будинку ремонт, що обійшовся в 8,6 млн фунтів, заявила, що вітає оголошення про початок публічного розслідування.

Керівник лондонської поліції Стюарт Канді заявив, що не готовий завчасно оцінювати кількість загиблих, додавши: "Я сподіваюся, що цифра не виявиться тризначною". Він також повідомив, що, швидше за все, пізнати всіх загиблих виявиться неможливо.

Першою встановленої жертвою пожежі став 23-річний біженець з Сирії Мохаммед Алхаджалі. У заяві організації "Кампанія солідарності з Сирією" говориться, що він був студентом, вивчав інженерну справу. За даними організації, під час пожежі він знаходився в квартирі на 14-му поверсі. Алхаджалі протягом двох годин був на зв'язку по телефону з товаришем із Сирії і намагався зв'язатися зі своєю родиною. У квартирі він чекав, поки його врятують.

Міністр з житлової політики Алок Шарма заявив, що уряд разом з місцевою владою працює над тим, щоб кожна родина, яка залишилася без даху над головою, отримала житло в цьому ж районі.

Міністр з пожежної безпеки Нік Херд назвав те, що трапилося національною трагедією. Він обіцяв, що справа буде розслідувана до кінця, тому що влада повністю розуміює шок, побоювання, злість, відчай і страх, які породила ця трагедія.

Читайте такожПожежа в лондонській висотці: десятки людей вважаються зниклими безвістиЯк повідомляв УНІАН, пожежа в багатоквартирному житловому будинку Гренфелл-тауер на заході Лондона сталася в ніч на 14 червня. Пожежа тривала більше доби, в результаті 24-поверхова будівля вигоріла майже повністю.

Десятки людей досі вважаються зниклими безвісти після пожежі. Влада повідомляє, що поки не вдається встановити місцезнаходження цілих сімей. Пошукова операція в згорілому будинку, за оцінками поліції, може зайняти кілька тижнів.

Влада Лондона вважає, що кількість жертв, швидше за все, помітно зросте. У лікарнях перебувають понад 70 постраждалих в результаті пожежі.

Довідка УНІАН. Публічне, або відкрите, розслідування - це одна з форм розгляду справи, в якій всі докази і свідчення свідків обговорюються відкрито. Подібна форма розслідувань застосовується зазвичай в ситуаціях, коли відбувається надзвичайна подія з великим числом жертв. Іноді подібні розгляди транслюють по телебаченню.