Жителів п'яти висоток в Лондоні евакуювали через небезпечне облицювання

Більше 800 жителів п'яти житлових веж на півночі Лондона було вирішено терміново евакуювати через побоювання з приводу невідповідності вимогам пожежної безпеки облицювання будівель, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як повідомили в муніципальній раді лондонського району Камден, жителі будуть евакуйовані для проведення в будівлі протипожежних робіт. У раді пояснили, що було прийнято рішення повністю замінити облицювання будівлі.

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Як з'ясувалося, облицювання п'яти веж в районі Камден аналогічне тому, що використовувалося в багатоповерховому будинку Гренфелл-тауер, де в результаті пожежі загинуло, за останніми даними, 79 людей.

Спочатку повідомлялося, що будуть евакуйовані мешканці лише одного багатоповерхового будинку в цьому районі. Однак після проведення перевірки стало відомо, що протипожежні роботи будуть вестися в п'яти багатоповерхових будинках.

Як очікується, роботи по заміні облицювання будівель займуть від трьох до чотирьох тижнів. Жителів евакуйованих будинків переселяють в готелі та інші місця тимчасового розміщення.

Як повідомляв УНІАН, лондонська поліція офіційно підтвердила, що причиною пожежі в багатоповерховому будинку Гренфелл-тауер, жертвами якого стали 79 осіб, стало загоряння холодильника в одній з квартир.

У поліції також підтвердили, що зовнішнє оздоблення будинку не відповідало вимогам пожежної безпеки.

Нагадаємо, пожежа в 24-поверховому будинку Гренфелл-Тауер у районі Північний Кенсінгтон почалася в ніч на 14 червня.