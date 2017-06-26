Скандальний президент ПАРЄ Аграмунт передумав іти у відставку - ЗМІ

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт, який у березні відвідав Сирію разом із російськими дипломатами, попередив колег, що він не планує йти у відставку. Про це пише «Європейська правда», посилаючись на кілька джерел.

Видання пише, що таку заяву він зробив на зустрічі керівництва Європейської народної партії. Відтак, Аграмунт порушив домовленість, досягнуту та офіційно проголошену на зустрічі керівних органів асамблеї в Празі 30 травня.

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Зустрічі групи ЄНП має відбутися в Страсбурзі сьогодні, 26 червня. Перед тим недовіру на адресу президента підтвердило бюро ПАРЄ.

Однак Аргамунт заявив, що відкликає свою заяву і не йтиме у відставку. Своє рішення він пояснив тим, що асамблея також порушила домовленості, повторно проголосувавши за його недовіру на засіданні Бюро. Наразі триває дискусія на засіданні Бюро.

Як повідомляв УНІАН раніше, в кінці травня президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт не подав у відставку з посади президента ПАРЄ, попри попередню домовленість з політичними групами асамблеї.

Раніше, у березні президент ПАРЄ Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Після цього в ПАРЄ почали вимагати його відставки. Сам Аграмунт заявив, що його поїздка до Сирії була "помилкою" і вибачився.