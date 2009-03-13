США продовжать дію санкцій проти Ірану

США продовжують дію санкцій проти Ірану ще на один рік.

Про це заявив у четвер американський Президент Барак ОБАМА, передає РІА «Новости».

За його словами, рішення щодо питання продовження режиму санкцій проти Ірану було ухвалене через те, що в цій країні досі існує "незвична та надзвичайна небезпека" для національної безпеки США.

США та низка інших країн підозрюють Іран в розроблянні ядерної зброї під прикриттям програми мирного атома. Іранське керівництво ці звинувачення відкидає, заявляючи, що його ядерна програма спрямована виключно на задоволення енергетичних потреб країни.

Рада Безпеки ООН 27 вересня 2008 року одностайно схвалила резолюцію № 1835 щодо Ірану, яка не містить нових санкцій і підтверджує попередні рішення Ради безпеки та закликає Тегеран виконувати її вимоги щодо ядерної програми. Проект резолюції було внесено за ініціативою Росії країнами "шістки". Прийняті раніше резолюції СБ 1696, 1737, 1747 і 1803 вимагають від Тегерана припинити збагачення урану та реалізацію ракетної програми.

У Тегерані відкинули вимоги Ради безпеки та заявили, що дії "шістки" (Росія, США, Китай, Велика Британія, Німеччина та Франція), що займається врегулюванням проблеми іранського ядерного досьє, можуть лише зашкодити взаємодії Ірану з міжнародним співтовариством з цього питання.