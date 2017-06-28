Заява про підготовку хіматаки в Сирії ґрунтується на розвідданих - Пентагон

Заяви США про можливу хімічну атаку в Сирії ґрунтуються на даних, які свідчать про активну підготовку до нападу на сирійській авіабазі в Еш-Шайрат, повідомляє Дождь з посиланням на Reuters.

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Офіційний представник Пентагону капітан Джефф Дейвіс заявив, що США зафіксували там дії, що стосувалися «певного літака в певному ангарі», які, за даними американської розвідки, раніше були пов'язані із застосуванням хімічної зброї.

За словами Дейвіса, ці дії були зроблені в «останній день або два». Він не повідомив, як США отримали цю інформацію.

Раніше УНІАН повідомляв, що США зафіксували підготовку ще однієї хімічної атаки військами режиму Башара Асада в Сирії, що, ймовірно, призведе до масового вбивства мирних жителів, включаючи дітей.