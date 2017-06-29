Українка Муратова стала членом журі кінопремії "Оскар"
У запрошенні Американської кіноакадемії згадано два фільми Муратової.
Українського кінорежисера Кіру Муратову запрошено до складу Американської кіноакадемії, яка визначає володарів премії "Оскар", повідомляє Національна спілка кінематографістів України.
Кіра Муратова стала одним із 774 кінематографістів з 57 країн, яких запросили до Американської кіноакадемії цього року.
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У запрошенні кінорежисерів згадано два титуловані фільми Кіри Муратової – "Астенічний синдром" (1989) і "Настроювач" (2004).
Минулого року до складу академії, яка традиційно складається з 5-6 тисяч діячів кіноіндустрії, увійшли 680 кінематографістів.
У 2015 році організаторів Оскару звинувачували в нерівності, оскільки переважна більшість академіків – білі чоловіки. Серед 744 людей, яких запросили цього року, 39% складають жінки. Порівняно з 2015 роком кількість жінок зросла на 359%. Також на 331% збільшилась кількість академіків з іншим кольором шкіри. Наймолодшому академіку - 19 років (це американська актриса Ель Фанінг), найстаршому – 95 (американська актриса і комедіанка Бетті Уайт).
Серед режисерів, які стали кіноакадеміками в цьому році - лауреат Оскара-2017 Баррі Дженкінс, Кім Кі Дук, Алехандро Ходоровський, Такаші Мііке, Гай Річі та інші.
Кіра Муратова також є членом Українського оскарівського комітету, який визначає, кого номінувати від нашої країни на Оскар в категорії «Найкращий іноземний фільм».