Китай триматиме збалансований курс юаня

06:22, 14 березня 2009
Світ
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...керуючись власними інтересами

Китай утримуватиме збалансований курс юаня, керуючись власними інтересами, заявив прем`єр Держради КНР Вень Цзябао на прес-конференції в Пекіні.

"Наша мета - утримувати відносну стабільність юаня і необхідний курс національної валюти, жодна країна не має права чинити впливи на встановлення Китаєм курсу національної валюти", - цитує В.Цзябао РосБізнесКонсалтинг з посиланням на “Сіньхуа".

Відповідаючи на запитання про можливість девальвації юаня, глава уряду КНР зазначив, що нині девальвація не на часі. Він також додав, що хоча в останні два роки юань зміцнів, але не так сильно, як європейська валюта та валюти деяких азіатських країн. За словами В.Цзябао, це чинить серйозний тиск на експортний сектор країни.

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