У В'єтнамі із гірської дороги впав автобус із росіянами: 11 людей загинули

11 людей загинули на півдні В`єтнаму під час аварії автобуса, що перевозив 24 туристів із Росії.

Автобус упав униз із гірської дороги в п`ятницю близько півночі в провінції Бін Туан, передає «Рейтер».

Крім туристів, у автобусі перебували дві громадянки В`єтнаму, зокрема перекладачка.

"Восьмеро людей померли на місці аварії, ще троє - в лікарні", - сказала представник місцевої влади по телефону. За її словами, національність загиблих поки не встановлено. Поліція Бін Туана відмовилася надати інформацію.

Повідомляється, що серед загиблих виявлено в`єтнамську перекладачку.