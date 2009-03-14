У В'єтнамі із гірської дороги впав автобус із росіянами: 11 людей загинули
10:58, 14 березня 2009Світ
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Поліція відмовляється надати інформацію
11 людей загинули на півдні В`єтнаму під час аварії автобуса, що перевозив 24 туристів із Росії.
Автобус упав униз із гірської дороги в п`ятницю близько півночі в провінції Бін Туан, передає «Рейтер».
Крім туристів, у автобусі перебували дві громадянки В`єтнаму, зокрема перекладачка.
"Восьмеро людей померли на місці аварії, ще троє - в лікарні", - сказала представник місцевої влади по телефону. За її словами, національність загиблих поки не встановлено. Поліція Бін Туана відмовилася надати інформацію.
Повідомляється, що серед загиблих виявлено в`єтнамську перекладачку.
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