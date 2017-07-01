Європа попрощається з Гельмутом Колем - вперше в історії за особливою церемонією

11:59, 01 липня 2017
Світ
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Європейський державний акт прощання з Колем стане першою такою церемонією в історії Євросоюзу. Церемонія стартує о 12:00 за київським часом і триватиме дві години.

Гельмут Коль / REUTERS

Сьогодні, 1 липня, у французькому Страсбурзі відбудеться європейський державний акт прощання колишнім канцлером Німеччини Гельмутом Колем.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Європейський державний акт прощання з Колем стане першою такою церемонією в історії Євросоюзу.

Церемонія стартує о 12:00 за київським часом і триватиме дві години. Труну з тілом покійного у залі Європарламенту прикриють прапором ЄС.

Згідно з офіційним повідомленням уряду ФРН, на церемонії прощання у Страсбурзі виступить канцлер Німеччини Ангела Меркель. Прощальні промови виголосять голова Європарламенту Антоніо Таяні, голова Європейської Ради Дональд Туск, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, президент Франції Еммануель Макрон та екс-президент США Білл Клінтон.

Церемонію прощання відвідає і президент України Петро Порошенко.

Після жалобної церемонії у Страсбурзі труну гелікоптером доставлять до Німеччини, завантажать на корабель та у супроводі флотилії Рейном перевезуть у собор міста Шпаєр. Вдень там відбудеться панахида, а ввечері - на площі перед собором - прощання з військовими почестями.

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Європейський державний акт - це офіційна церемонія вищого рівня, яку організовують, як правило, тільки в разі смерті колишніх глав держав або урядів. ЄС ніколи раніше не влаштовував подібних траурних церемоній.

Екс-канцлер Німеччини Гельмут Коль помер 16 червня у віці 87 років. Гельмут Коль працював канцлером ФРН чотири терміни поспіль упродовж 16 років. Коль був ініціатором об’єднання Німеччини, за часів його правління впала Берлінська стіна. 

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Теги: #Європейський державний акт#прощання з Гельмутом Колем