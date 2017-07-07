ООН підпише договір про заборону ядерної зброї без участі Росії та США

Сьогодні, в п'ятницю, 7 липня, ООН підпише договір про заборону ядерної зброї без участі Росії і США. Про це повідомив центр новин ООН з посиланням на голову конференції з переговорів постпреда Коста-Ріки при ООН Елейн Уайт-Гомес.

"Завтра буде відновлено конференцію з переговорів для офіційного прийняття договору про заборону ядерної зброї. Це буде історичний момент і у нас буде перша багатостороння угода щодо ядерного роззброєння за останні 20 років", - оголосила Елейн Уайт-Гомес.

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Нагадаємо, що рішення про підготовку договору прийняли в генеральній асамблеї ООН. Це сталося в грудні 2016 року. Резолюцію підписали представники 123 держав, у той час як ядерні держави, включаючи Росію і ще близько 30 країн, проголосували "проти". Китай став єдиним з п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН, хто утримався під час голосування.

Резолюція постановила провести конференцію з метою вироблення "юридично зобов'язуючого інструменту для заборони ядерної зброї, яка призведе до його повної ліквідації".

Міжурядові переговори по розробці договору про заборону ядерної зброї, які почалися в березні цього року, проходили без участі цілого ряду держав, у тому числі США і Росії.